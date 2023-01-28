Почему не производят необходимого количества электроэнергии, объяснили в ДТЭК. Фото:

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Значний дефіцит потужностей станом на 28 січня продовжує зберігатися в енергосистемі України.

Необхідну кількість електроенергії не вдається виробити не лише через пошкодження обладнання більшості теплових електростанцій, а й через те, що електростанції загальною потужністю в 10 ГВт знаходяться на окупованих ворогом територіях. Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив в ефірі національного телемарафону.

Фундаментальна проблема — відсутність можливості виробити необхідний обсяг. 10 ГВт встановленої потужності електростанцій, які були до війни, вони знаходяться на окупованій території, — наголосив він.

За словами посадовця, внаслідок атак дронів та ракетних ударів близько 75% теплових електростанцій України зазнали пошкоджень. Зараз у роботі знаходиться лише чверть потужностей ТЕС.

Керівник ДТЕК зазначив, що скоротити дефіцит в енергосистемі можна лише завдяки імпорту електроенергії та відновленню пошкодженого обладнання. Зараз компанія імпортує електроенергію в обсягах, які дозволяють покрити споживання майже 2 млн споживачів.

Сахарук наголосив, що імпорт критично необхідний для роботи промисловості та збільшення лімітів електроенергії для населення.

Нагадаємо, в ДТЕК заявляли, що після атаки на критичну інфраструктуру, яка відбулася 14 січня, здійснюватимуться не лише планові, а й аварійні відключення, котрі «будуть тривати не один день». Українців тоді закликали готуватися до важких днів.