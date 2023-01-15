У ДТЕК закликали готуватися до «важких днів» через значні пошкодження

В Україні тривають відключення електроенергії, фото:

https://racurs.ua/ua/n178875-u-dtek-zaklykaly-gotuvatysya-do-vajkyh-dniv-cherez-znachni-poshkodjennya.html

Ракурс

Українцям слід готуватися до «важких днів» у зв’язку зі зменшенням генерації через масовану російську ракету атаку, здійснену вчора, 14 січня.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє агентство «РБК-Україна».

На жаль відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв’язку з тим, що пошкодження були значні, треба готуватися до важких днів, а можливо й тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено, — зазначив він.

Сахарук прогнозує, що здійснюватимуться не лише планові, а й аварійні відключення, котрі «будуть тривати не один день».

Ситуація тут досі складна, — наголосив він.

Нагадаємо, 14 січня рашисти, зокрема, вдарили по двох теплових електростанціях, одна з яких в результаті припинила виробництво електроенергії.

Джерело: «РБК-Україна»