В ДТЭК призвали готовиться к «тяжелым дням» из-за значительных повреждений

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:
В ДТЭК призвали готовиться к «тяжелым дням» из-за значительных поврежденийhttps://racurs.ua/n178875-v-dtek-prizvali-gotovitsya-k-tyajelym-dnyam-iz-za-znachitelnyh-povrejdeniy.htmlРакурс
Українцям слід готуватися до «важких днів» у зв’язку зі зменшенням генерації через масовану російську ракету атаку, здійснену вчора, 14 січня.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє агентство «РБК-Україна».
На жаль відбулося суттєве зменшення генерації. Частково як підготовка до обстрілів, але у зв’язку з тим, що пошкодження були значні, треба готуватися до важких днів, а можливо й тижнів, щоб мати можливість частково відновити те, що було пошкоджено, — зазначив він.
Сахарук прогнозує, що здійснюватимуться не лише планові, а й аварійні відключення, котрі «будуть тривати не один день».
Ситуація тут досі складна, — наголосив він.
Нагадаємо, 14 січня рашисти, зокрема, вдарили по двох теплових електростанціях, одна з яких в результаті припинила виробництво електроенергії.
Джерело: «РБК-Україна»
.