ДТЕК показало наслідок влучання ракети у турбіну електростанції

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Російські окупанти 14 січня влучили у турбінне відділення енергоблока на одній з ТЕС.

Підприємство ДТЕК повідомило, що «зруйновано один з енергоблоків».

Також пошкоджено інші енергоблоки.

Наразі пожежники та працівники станціі продовжують ліквідацію наслідків ракетного удару. Руйнування масштабні. Ситуація складна, — повідомили енергетики.

У ДТЕК не називають станцію, яка припинила генерувати струм, але раніше повідомлялося про влучання в один з об'єктів в Івано-Франківській області. У цьому регіоні раніше декілька разів московити влучали у Бурштинську ТЕС.

Внаслідок російського ракетного удару сьогодні були пошкоджені об'єкти електрогенерації та електричні мережі в шести областях України: Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Вінницькій та Київській областях. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За даними ДТЕК, сьогодні під обстріл потрапили одразу дві теплові електростанції компанії, які раніше вже неодноразово зазнавали ворожих ударів. Одна з них припинила виробництво електроенергії.