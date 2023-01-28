ВСУ накрыли россиян прицельным огнем. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n179344-vsu-nakryli-vraga-pricelnym-ognem-video-unichtojeniya.html

Ракурс

Українські військові завдали влучних ударів по позиціях російських окупантів на одній з ділянок фронту.

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка атакували ворожі позиції та знищили частину живої сили противника. Цей процес вони зафіксували на відео. Про це 28 січня повідомляється на сторінці Сухопутних військ Збройних сил України у Facebook.

На кадрах показано, як було завдано потужних та точних ударів по російських позиціях. Українські снаряди знищили частину ворожого підрозділу. Крім того, влучання у техніку загарбників призвело до її загоряння та вибуху.

Клопітка щоденна робота наших військових, — підписали відео бійці.

Нагадаємо, українські військові з 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ показали на відео як розгромили укріплення росіян в районі Кремінної Луганської області. Ворога били за допомогою польської самохідної артилерійської установки «Краб».