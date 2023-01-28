Знищення російських окупантів, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n179333-tanec-pid-yalynkamy-artyleriya-znyschyla-rashystiv-u-lisosmuzi-bilya-kreminnoyi-video.html

Ракурс

Українські військові з 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ показали як розгромили укріплення росіян в районі Кремінної на Луганщині.

Відповідне відео сьогодні, 28 січня, опубліковане на Фейсбук-сторінці бригади.

Окупанти привезли сюди нове поповнення. Але не встигли свіжі сили до ладу розглянутися на місцевості, як їх помітили дрони єгерів десантників, — вказано в описі відео.

Координати рашистів передали самохідним артилерійським установкам «Краб», котрі вдарили по вантажівці росіян та місцю, де окупанти нарили окопи та збудували бліндажі.

На відео можна побачити, як рашисти безуспішно намагаються врятуватися від артилерійського вогню у лісосмузі, в якій облаштувалися.