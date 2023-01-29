Россияне атакуют Угледар для маскировки нового направления наступления — ISW

https://racurs.ua/n179359-rossiyane-atakuut-ugledar-dlya-maskirovki-novogo-napravleniya-nastupleniya-isw.html

Ракурс

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що подальший наступ росіян відбуватиметься в Луганській області або в районі Вугледара на Донеччині.

У зведенні Інституту за 28 січня повідомляється, що росія готує кілька етапів наступу в Україні з метою повного захоплення Донбасу. Ці етапи, швидше за все, вимагатимуть від шести до 12 місяців, тому втілення подібних планів є малоймовірним.

Російські війська можуть намагатися розсосередити угруповання ЗСУ на лінії Сватове-Кремінна, щоб звільнити шлях для повторного наступу на Лиман Донецької області. Вони можуть спробувати використати Лиман як відправну точку для рішучого наступу на Донбас, проводячи атаки з Лимана разом з наступом на Бахмут або з Бахмуту у бік Слов’янська, якщо їм вдасться захопити Бахмут, — сказано у звіті ISW.

Локалізовані атаки на Вугледар та населені пункти Донецької та Запорізької областей, ймовірно, мають на меті розосередити українські війська та створити умови для наступу росії на заході Луганської області.

Аналітики вважають ознакою підготовки наступу перекидання на Луганщину частин 2-ї мотострілецької дивізії першої танкової армії рф. Однак ознак підготовки нападу з Білорусі вони наразі не фіксують.