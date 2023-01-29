В оккупированном Иловайске ВСУ попали в скопление вражеской техники на железнодорожной станции (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n179360-v-okkupirovannom-ilovayske-vsu-popali-v-skoplenie-vrajeskoy-tehniki-na-jeleznodorojnoy-stancii.html

Ракурс

Українські військові вдарили по скупченню окупантів і ворожої техніки в Іловайську.

Про це повідомили воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко та офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

За даними журналіста, удар завдали по залізниці. Проте російські пабліки повідомляють про щонайменше сім ударів із застосуванням HІMARS.

За попередньою інформацією, ударів завдали у момент прибуття на станцію ешелону з військовою технікою та особовим складом.

Чекаємо на повідомлення українського Генштабу.

Повідомляють, що ракети HIMARS прилетіли в районі депо Іловайська, куди саме прибули мобілізовані.

Пропагандисти як завжди закликають не панікувати та вже наперед намагаються переконувати, що втрат немає. Як відомо, це означає, що втрати є точно.

За даними Генштабу ЗСУ, за добу 28 січня підтверджено знищення приблизно 650 російських солдатів, 8 танків, 22 бронемашини, 7 артсистем, 10 одиниць автотехніки.

Бавовнятко забезпечило sold out у Кобзона, — так очільник Луганської ОВА прокоментував удар ЗСУ по окупованому московитами селищі міського типу Новоайдар.

Там знищено госпіталь, у якому лікували поранених російських окупантів.