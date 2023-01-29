рф нарастила группировку кораблей в Черном море

https://racurs.ua/n179361-rf-narastila-gruppirovku-korabley-v-chernom-more.html

Ракурс

Станом на ранок неділі, 29 січня, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 15 ворожих кораблів. Це на три судна більше, ніж було 28 січня.

Про це повідомила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

Серед кораблів рф в Чорному морі — один десантний корабель та три ракетоносії. Загальний залп наявних на ракетоносіях «Калібрів» складає 20 одиниць.

У суботу, 28 січня, У Чорному морі знаходиться 12 російських кораблів, з них — два ракетоносії із загальним залпом 12 ракет.

Гуменюк раніше розповідала також, що росія стягує додаткові мобілізаційні ресурси на лівому березі Дніпра. Росіяни, готуючись до активних дій, що очевидно через їхні провокації на Запорізькому напрямку, намагаються підтягнути потроху мобілізаційний ресурс.