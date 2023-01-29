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рф наростила угруповання кораблів у Чорному морі
рф наростила угруповання кораблів у Чорному моріhttps://racurs.ua/ua/n179361-rf-narostyla-ugrupovannya-korabliv-u-chornomu-mori.htmlРакурс
Станом на ранок неділі, 29 січня, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 15 ворожих кораблів. Це на три судна більше, ніж було 28 січня.
Про це повідомила речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк.
Серед кораблів рф в Чорному морі — один десантний корабель та три ракетоносії. Загальний залп наявних на ракетоносіях «Калібрів» складає 20 одиниць.
У суботу, 28 січня, У Чорному морі знаходиться 12 російських кораблів, з них — два ракетоносії із загальним залпом 12 ракет.
Гуменюк раніше розповідала також, що росія стягує додаткові мобілізаційні ресурси на лівому березі Дніпра. Росіяни, готуючись до активних дій, що очевидно через їхні провокації на Запорізькому напрямку, намагаються підтягнути потроху мобілізаційний ресурс.
Це недонавчені, недоекіпіровані ті самі мобіки, яких ми вже спостерігали на правому березі, а тепер у них чергова екскурсія по лівобережжю.
Зараз ворог привіз нову партію мобілізованих і роблять спроби вже у цих умовах їх піднавчити до того, як поставити на передову.
Це вже стала практика використання противником людського ресурсу, коли не мають змоги маневрувати технікою, — повідомила керівниця пресцентру ОК «Південь».
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