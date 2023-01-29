HIMARS предлагают производить в Германии

https://racurs.ua/n179369-himars-predlagaut-proizvodit-v-germanii.html

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Компанія Rheinmetall пропонує виробляти HIMARS у Німеччині. Керівник одного з найбільших виробників озброєнь у ФРН Армін Паппергер, дав велике інтерв’ю агентству Reuters/

У ньому він повідомив, що компанія готова налагодити виробництво пускових установок HIMARS і боєприпасів до них у Німеччині, щоб задовольнити війну, що різко виросла через війну. в Україні попит.

HIMARS та різні типи реактивних снарядів до нього виробляються компанією Lockheed Martin у США. Rheinmetall веде переговори з Lockheed Martin і прагне підписати угоду з нею на Мюнхенській конференції з безпеки у середині лютого.

У нас є технологія для виробництва боєголовок, а також реактивних моторів — і у нас є вантажівки для встановлення пускових комплексів, — цитує Reuters Паппергера.

Він також розповів про можливості свого концерну з виробництва боєприпасів для ствольної артилерії.

У 2022 році Rheinmetall виробив по 60−70 тис. снарядів для танкових знарядь (120 мм) або для артилерії (155 мм). За його словами, компанія здатна негайно наростити виробництво до 240 тис. танкових снарядів на рік (що більше, ніж потрібно всьому світу) і до 450−500 тис. на рік калібру 155 мм.

Джерела NBC у Пентагоні в листопаді оцінювали, що Україна витрачає від 4 до 7 тис. снарядів на день (частина з цього — снаряди радянських калібрів, але їх запаси закінчуються, а виробництво за межами росії недостатньо, тож українська армія поступово переходить на західну артилерію).

Це приблизно збігається з цифрою 5−6 тис. снарядів на день, яку в червні називав в інтерв’ю Guardian заступник голови української військової розвідки Вадим Скібіцький.

Американські офіційні особи (у тому числі міністр оборони і відставний генерал Ллойд Остін) висловлювалися у тому сенсі, що така витрата боєприпасів для української армії надмірна і є пережитком радянської військової доктрини.

У грудні США запустили програму навчання українських військових маневровій тактиці, прийнятій в американській армії, причому однією з міркувань називалося прагнення знизити витрати боєприпасів до рівня відтворення в тилу.

США нещодавно ухвалили програму нарощування виробництва снарядів до 90 тис. на місяць протягом двох років. Перед початком війни США виробляли 14,4 тис. 155-міліметрових снарядів на місяць.

Скільки снарядів виготовляє росія, офіційно не розкривається. Під час літнього наступу на Донбасі, коли російська армія широко застосовувала тактику «вогневого валу» та мала можливість безперебійно підвозити снаряди залізницею, оцінки її витрати снарядів доходили до 20 тис. на день.

З того часу багато що змінилося: Україна повернула під свій контроль залізничну лінію Куп’янськ-Ізюм, великі склади довелося винести на велику відстань від фронту, щоб вони були поза досяжністю ударів HIMARS, а накопичені за багато років запаси, як припускають аналітики, закінчуються.

За свідченням українських військових, зараз витрати снарядів російської армії на фронті приблизно можна порівняти з українською.