Митрополит Эпифаний, фото: «НВ»

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Ракурс

У Православній церкві України (ПЦУ) розраховують отримати угоду на користування двома храмами Києво-Печерської лаври. Нещодавні богослужіння ПЦУ у Лаврі відбувалися завдяки двом разовим дозволам.

Про це в інтерв’ю виданню «НВ» розповів очільник ПЦУ митрополит Епіфаній.

Ми мріяли, що будемо звершувати богослужіння на території Києво-Печерської Лаври, нашої древньої української святині. Ми цей процес розпочали ще раніше. Синодом в червні місяці було прийняте рішення про реєстрацію юридичної особи в складі ПЦУ — Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, — зазначив він.

За словами митрополита, у ПЦУ в цьому питанні вирішили йти дипломатичним шляхом, тому запропонували такий механізм, хоча на той час до кінця ніхто не розумів, що це може втілитися вже на найближче Різдво Христове.

Зараз ми дійсно отримали два разових дозволи на звершення богослужіння, тому що потрібно владнати ще юридичні нюанси, але я певний, що ми отримаємо також довгостроковий договір на користування двома храмами в Верхній Лаврі: Свято-Успенським Собором та Трапезною церквою, — додав Епіфаній.

Він зазначив, що наразі на початках ПЦУ отримуватиме разові доступи до храмів Лаври — богослужіння звершуватимуться тільки на великі свята.

З часом, коли буде сформовано наш монастир і до нас приєднається частина братії з Нижньої Лаври, ми тоді все впорядкуємо, налагодимо і тоді богослужіння буде звершуватися регулярно у центральному Успенському соборі кожної неділі, а вже на території Лаври богослужіння будуть звершуватися кожного дня. Це питання часу, — додав митрополит.

Нижню Лаври за часів президентства Віктора Януковича було передано Московському патріархату в безстрокову оренду. Епіфаній наголошує, що це було зроблено з численними порушеннями.

Зараз створена міжвідомча комісія, яка переглядає яким чином в той час все це було зроблено і скільки порушень протягом останніх двох десятиліть там було скоєно. Бо там була знесена історична брама, набудовано вже багато нових різних будинків, а це історична пам’ятка ЮНЕСКО, є багато запитань до її збереження, — наголосив він.

За словами митрополита, зараз є воля держави переглянути те, що було вчинене попередниками, тож у ПЦУ очікують, що в цьому буде досягнуто результату.

Наша кінцева мета — щоб Лавра була повністю українською. Так і буде. Це незворотній процес, Господь нам в цьому допоможе. Головне, щоб усе відбулося мирно, спокійно та без провокацій, — зазначив очільник ПЦУ.

Епіфаній зазначив, що вже більша частина чернечої спільноти Лаври готова долучитися до монастиря ПЦУ, але на території Верхньої Лаври немає приміщень, в яких вони могли б постійно проживати.

Потрібні звичайні побутові умови, тому зараз вони залишаються в складі монастиря Московського патріархату і очікують на рішення комісії, що займається статусом Нижньої Лаври. Мають бути створені відповідні умови, а самі люди відчули захист від української влади, від правоохоронних органів. Якщо їм нічого не буде загрожувати, то з часом вони доєднаються, — додав митрополит.

Джерело: «НВ»