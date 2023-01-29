Митрополит Эпифаний, фото: «Укринформ»

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Ракурс

Православна церква України (ПЦУ) нараховує вже понад 8 тис. релігійних громад.

Про це в інтерв’ю виданню «НВ» повідомив очільник ПЦУ митрополит Епіфаній.

Зараз ПЦУ нараховує більше 8 тис. релігійних громад і постійно долучаються нові, не на папері, а саме реальних парафій, де є громада, діючий храм та звершуються богослужіння, — наголосив він.

Епіфаній зазначив, що Московський патріархат за чотири роки після отримання ПЦУ Томосу втратив приблизно 1,7 тис. парафій.

На загал в них задекларовано 11 тис. з чимось парафій. Тож, якщо відняти ці, якщо відняти єпархії, анексовані росією — це Крим, це частина парафій у Донецькій та Луганській областях, що знаходяться на окупованих територіях, які перейшли в підпорядкування безпосередньо РПЦ та патріарха Кіріла, якщо брати кількість парафій РПЦ, які знаходяться на території неокупованої України, то ми, ПЦУ, вже переважаємо кількісно Московський патріархат в Україні, — наголосив він.

Також Епіфаній зауважив, що, за даними соціологічних опитувань, українську церкву в суспільстві підтримують понад 50%, в той час як російську — 2−4%.

Є й випадки, коли люди не мають фізично в доступі церкви ПЦУ і продовжують відвідувати церкву Московського патріархату, але це тимчасова річ, ми працюємо над тим, щоб усі віряни мали доступ до нашої церкви, — додав очільник ПЦУ.

Джерело: «НВ»