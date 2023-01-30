Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: ГСЧС

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Місто Харків ввечері 29 січня було обстріляне російськими ракетами.

Близько 23.30 центр міста був атакований російською ракетою. Попередньо це була зенітна ракета С300. Боєприпас влучив у чотирьохповерховий житловий будинок. Вибухом частково зруйновано його дах і верхній поверх, виникла пожежа. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Внаслідок обстрілу загинула літня жінка. Троє осіб дістали поранення.

На місці обстрілу працюють шість пожежних автомобілів, дві автодрабини, автомобіль першої допомоги та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. Задіяні близько 40 робітників ДСНС. О 23.38 пожежу вдалось локалізувати, а о 03.18 повністю ліквідувати.

Нагадаємо, 29 січня російські вороги знову обстріляли Херсон. Російська артилерія била по житлових кварталах міста. Внаслідок обстрілу троє осіб загинули, а шестеро дістали поранення.