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Ракурс
Последствия ракетного удара по Харькову. Фото: ГСЧС

Российская ракета попала в жилой дом в Харькове, есть погибшая и разрушения

30 янв 2023, 08:18
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Місто Харків ввечері 29 січня було обстріляне російськими ракетами.





Близько 23.30 центр міста був атакований російською ракетою. Попередньо це була зенітна ракета С300. Боєприпас влучив у чотирьохповерховий житловий будинок. Вибухом частково зруйновано його дах і верхній поверх, виникла пожежа. Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Внаслідок обстрілу загинула літня жінка. Троє осіб дістали поранення.

На місці обстрілу працюють шість пожежних автомобілів, дві автодрабини, автомобіль першої допомоги та спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль. Задіяні близько 40 робітників ДСНС. О 23.38 пожежу вдалось локалізувати, а о 03.18 повністю ліквідувати.

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: ДСНС

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: ДСНС

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: ДСНС

Наслідки ракетного удару по Харкову. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 29 січня російські вороги знову обстріляли Херсон. Російська артилерія била по житлових кварталах міста. Внаслідок обстрілу троє осіб загинули, а шестеро дістали поранення.

Источник: Ракурс


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