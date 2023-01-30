путин угрожал Джонсону ракетным ударом. Фото:

https://racurs.ua/n179386-putin-ugrojal-djonsonu-raketnym-udarom-po-velikobritanii-bbc.html

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Президент рф володимир путін погрожував прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону ракетним ударом під час надзвичайного дзвінка напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

Джонсон, який вже не обіймає посаду британського прем'єра, розповів, що російський диктатор заявив йому, що цей удар займе «всього хвилину». Так воєнний злочинець відреагував на слова Джонсона про те, що війна з Україною стане «повною катастрофою». Це відбулося під час «дуже довгої» розмови у лютому 2022 року. Про це повідомляє BBC.

Подробиці цього словесному обміну журналісти розкрили в документальному фільмі ВВС, в якому розглядається взаємодія путіна зі світовими лідерами. Тодішній очільник британського уряду попередив росіянина, що вторгнення в Україну призведе до західних санкцій та збільшення присутності військ НАТО на кордонах рф. Джонсон намагався стримати путіна, заявивши йому, що Україна не вступить до НАТО у найближчому майбутньому.

У якийсь момент він погрожував мені і сказав: Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину. Весело, — розповів Джонсон.

Британський екс-прем'єр зазначив, що російський диктатор був дуже фамільярний під час «найбільш екстраординарного дзвінка».

Нагадаємо, 24 січня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував звернення до західного світу після чергового візиту до України. Він закликав Захід розпочати постачання танків Україні й запитав у союзників: «Якого біса Захід чекає?»

Джерело: BBC