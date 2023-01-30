Украинские Силы обороны отбили все атаки врага на Донбассе. Фото: Генштаб

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Російські окупанти намагаються вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Підрозділи Сил оборони 29 січня відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області. На інших напрямках ворог змушений тримати оборону під натиском української армії. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Повітряні сили вчора завдали удару по зенітно-ракетному комплексу противника та два удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили дві радіолокаційних станції, склад боєприпасів та один інший важливий об'єкт противника.

Росіяни в Україні й далі зазнають втрат. До одного із місцевих моргів Горлівки Донецької області 28 січня привезли близько 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська.

З мінометів та артилерії ворог обстріляв райони понад 70 населених пунктів у Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

Нагадаємо, 29 січня українські військові заявили про те, що відбили атаку російських військових у районі селища Благодатне на сході Донецької області. Раніше керівництво ПВК «Вагнера» заявило про взяття селища.