ЗСУ спростували взяття "Вагнером" Благодатного, що на північ від Бахмута

https://racurs.ua/ua/n179371-zsu-sprostuvaly-vzyattya-vagnerom-blagodatnogo-scho-na-pivnich-vid-bahmuta.html

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Українські військові заявили про те, що відбили атаку російських військових у районі селища Благодатне на сході Донецької області. Раніше керівництво ПВК «Вагнера» заявило про взяття селища, що на північ від Бахмута, який вже півроку штурмують московити.

Про успішне відбиття атаки в районі Благодатного йдеться у ранковому зведенні генштабу ЗСУ. У зведенні також наголошується, що українські військові відбили атаки з боку росії ще поблизу 13 інших населених пунктів Донецької області.

У ніч на 29 січня в телеграм-каналі прес-служби засновника ПВК «Вагнер» євгена пригожина було опубліковано повідомлення про взяття Благодатного бійцями російської приватної військової компанії.

Підрозділи ПВК «Вагнера» взяли Благодатне. Благодатне під нашим контролем, — стверджується у повідомленні прес-служби цього воєнного злочинця.

Утримання контролю над Благодатним для ЗСУ дуже важливе, оскільки селище знаходиться на трасі, що з'єднує Бахмут та Сіверськ. Якщо контроль над трасою перейде до російських військових, то це створить серйозні проблеми для постачання українських військових, які обороняють Бахмут.