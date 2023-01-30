Задержки с танками повлияли на способность ВСУ к быстрому контрнаступлению. Фото: defence-ua.com

https://racurs.ua/n179388-zaderjki-s-tankami-povliyali-na-sposobnost-vsu-k-bystromu-kontrnastupleniu-isw.html

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Затримки постачання танків та бронетранспортерів західного зразка можуть коштувати Україні можливості для контрнаступу взимку 2023 року.

Сили оборони все ще можуть розпочати давно запланований контрнаступ цієї зими, що дещо пом’якшить наслідки тяганини Заходу з наданням необхідної допомоги. Однак затримка з початком цього контрнаступу досі дозволила росіянам поставити умови, які зроблять його важчим і коштовним. Окупанти вже готують сили, щоб розпочати власний наступ у Луганській області та посилюють свої дії в районі Бахмута. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 30 січня.

На думку фахівців, Україні доведеться чекати багато тижнів до того, як західні танки не прибудуть у необхідній кількості для того, щоб почати контрнаступ.

Затримка наступальних дій, ймовірно, буде продовжена через погодні умови. І російські окупанти, і українські воїни змушені будуть враховувати сезон весняного бездоріжжя, який, ймовірне, припаде на березень і квітень. Це може ускладнити, якщо повністю не унеможливити швидкий механізований контрнаступ.

Не виключають експерти й того, що українська сторона змушена буде чекати кінця весни чи початку літа, щоб відновити великомасштабні зусилля для звільнення стратегічно важливої території.

Також в ISW наголошують, що поточні та заплановані російські наступи, ймовірно, завершаться без досягнення вирішального оперативного успіху і таким чином, що цілком можуть створити сприятливі умови для контрнаступів ЗСУ, особливо після того, як Україна отримає західні танки.

Експерти вважають, що Україні вдасться звільнити свої захоплені території за умови нинішньої та обіцяної підтримки країн Заходу.

Нагадаємо, американське видання The Wall Street Journal писало, що обіцяну Україні зброю та техніку треба доправити найближчим часом, щоб посилити імпульс, досягнутий у наступальних успіхах під Києвом, Харковом та Херсоном у 2022 році.