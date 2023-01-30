Украина должна системно ослаблять рф, считает Буданов. Фото: УП

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Україна повинна системно ослаблювати країну-агресора російську федерацію.

Майбутні відносини Києва та москви будуть дуже «складним процесом». Зараз у російському інформаційному просторі шириться думка, що нібито лише сам диктатор володимир путін винен у війні з Україною, а населення не винне. Однак президента рф з агресією проти України підтримало понад дві третини росіян. Про це керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю польському новинному порталу Wirtualna Polska.

Цікаво, що нині в російському інформаційному просторі, насамперед в інтернеті, а також серед частини опозиції, починає пропагуватися думка, що в цьому вторгненні слід звинувачувати лише «путінську кліку». І суспільство тут ні при чому. А ще ми воюємо з країною, де більше двох третин населення підтримало дії путіна, — заявив він.

За словами Буданова, важко зараз прогнозувати майбутнє з росією, бо невідомо, на скільки регіонів розпадеться країна-агресор. Також невідомо, з ким Україні доведеться вести розмову про репарації та притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Буданов переконаний, що Україні необхідно систематично та державно послаблювати росію, а для цього необхідно інтегруватися у НАТО та Європейський Союз. Інтеграція повинна бути не лише безпековою, але й політичною, економічною, правовою, гуманітарною й освітньою.

Ми повинні мати певну форму контролю над новою післявоєнною російською федерацією. Щоб ніколи не повторилося те, що було з Україною, — додав очільник воєнної розвідки.

Нагадаємо, глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що президент рф володимир путін хворий на рак і помре дуже швидко, але уже після перемоги України у війні з росією. Цю інформацію розвідка отримала від джерел близьких до диктатора.

Джерело: Wirtualna Polska