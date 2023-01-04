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У путіна рак, він швидко помре, але уже після перемоги України - Буданов
У путіна рак, він швидко помре, але уже після перемоги України — Будановhttps://racurs.ua/ua/n178519-u-putina-rak-vin-shvydko-pomre-ale-uje-pislya-peremogy-ukrayiny-budanov.htmlРакурс
Глава ГУР Буданов розповів, що путін хворий на рак і помре дуже швидко, але уже після перемоги України у війні з росією.
Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що має рак. Я думаю, що він помре дуже швидко, — розповів очільник української розвідки в інтерв’ю каналу ABC News.
За словами Буданова, він точно знає, що у російського диктатора рак: «Ми просто знаємо це». На уточнювальне питання, чи отримували в ГУР цю інформацію від джерел близьких до путіна, Буданов відповів: «Так».
Він вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України у війні з росією:
Ця війна має закінчитися до його смерті… Ми її виграємо у 2023 році.
На думку глави ГУР, після смерті путіна в росії відбудеться зміна влади й «не варто боятися її трансформації, оскільки це піде лише на користь усьому світу».
Нагадаємо, головний розвідник України Кирило Буданов дав інтерв’ю ABC News. Головне зі сказаного:
- Про великий наступ України навесні: «найгарячіші» бої очікуються в березні. «Це звільнення територій і завдання остаточних поразок російській федерації». «Це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу»;
- Про поїздку до Бахмута: «Сотні трупів просто гниють у відкритому полі, подекуди вони нагромаджені один на одного, як імпровізовані стіни. Коли російські війська атакують поле, вони використовують ці тіла для укриття, як щит. Але це не працює";
- Найближчим часом Україна очікує відправлення зі США броньованих машин Bradley.
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