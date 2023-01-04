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Ракурс
У путина рак, он быстро умрет, но уже после победы Украины — Буданов

У путина рак, он быстро умрет, но уже после победы Украины — Буданов

4 янв 2023, 19:27
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Глава ГУР Буданов розповів, що путін хворий на рак і помре дуже швидко, але уже після перемоги України у війні з росією.





Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що має рак. Я думаю, що він помре дуже швидко, — розповів очільник української розвідки в інтерв’ю каналу ABC News.

За словами Буданова, він точно знає, що у російського диктатора рак: «Ми просто знаємо це». На уточнювальне питання, чи отримували в ГУР цю інформацію від джерел близьких до путіна, Буданов відповів: «Так».

Він вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України у війні з росією:

Ця війна має закінчитися до його смерті… Ми її виграємо у 2023 році.

На думку глави ГУР, після смерті путіна в росії відбудеться зміна влади й «не варто боятися її трансформації, оскільки це піде лише на користь усьому світу».

Нагадаємо, головний розвідник України Кирило Буданов дав інтерв’ю ABC News. Головне зі сказаного:

  • Про великий наступ України навесні: «найгарячіші» бої очікуються в березні. «Це звільнення територій і завдання остаточних поразок російській федерації». «Це буде відбуватися по всій Україні, від Криму до Донбасу»;
  • Про поїздку до Бахмута: «Сотні трупів просто гниють у відкритому полі, подекуди вони нагромаджені один на одного, як імпровізовані стіни. Коли російські війська атакують поле, вони використовують ці тіла для укриття, як щит. Але це не працює";
  • Найближчим часом Україна очікує відправлення зі США броньованих машин Bradley.

Источник: Ракурс


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