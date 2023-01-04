У путина рак, он быстро умрет, но уже после победы Украины — Буданов

https://racurs.ua/n178519-u-putina-rak-on-bystro-umret-no-uje-posle-pobedy-ukrainy-budanov.html

Ракурс

Глава ГУР Буданов розповів, що путін хворий на рак і помре дуже швидко, але уже після перемоги України у війні з росією.

Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що має рак. Я думаю, що він помре дуже швидко, — розповів очільник української розвідки в інтерв’ю каналу ABC News.

За словами Буданова, він точно знає, що у російського диктатора рак: «Ми просто знаємо це». На уточнювальне питання, чи отримували в ГУР цю інформацію від джерел близьких до путіна, Буданов відповів: «Так».

Він вважає, що російський диктатор помре уже після перемоги України у війні з росією:

Ця війна має закінчитися до його смерті… Ми її виграємо у 2023 році.

На думку глави ГУР, після смерті путіна в росії відбудеться зміна влади й «не варто боятися її трансформації, оскільки це піде лише на користь усьому світу».

Нагадаємо, головний розвідник України Кирило Буданов дав інтерв’ю ABC News. Головне зі сказаного: