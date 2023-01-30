Власти рф не исключают возможности проведения еще одной волны мобилизации

В кремле не исключают возможности проведения еще одной волны мобилизации. Фото:

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Мобілізація в росії може бути продовжена, у москві, ймовірно, не виключають можливості проведення ще однієї хвилі мобілізації.

Забирати росіян у лави окупаційних військ можуть у рамках так званої часткової мобілізації. За інформацією ЗМІ, наприкінці січня російські прикордонники перешкоджали виїзду з рф киргизьких трудових мігрантів з подвійним громадянством. Чоловікам заявили, що їхні імена внесені до мобілізаційних списків. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Однак на наступний день після публікація прес-секретар російського диктатора дмитро пєсков поспішив заявити, що указ путіна про часткову мобілізацію продовжує діяти, бо нібито треба підтримувати армію рф.

Британська розвідка вважає, що москва, найімовірніше, продовжує шукати шляхи забезпечення великої кількості особового складу, необхідного для будь-якого майбутнього великого наступу в Україні. При цьому агресор хоче мінімізувати внутрішні розбіжності в суспільстві.

Нагадаємо, мобілізація в рф почалася наприкінці вересня 2022 року і, згідно з російською владою, закінчилася на початку листопада. Проте президент путін досі не підписав відповідного указу.

У кремлі заявляли, що крім призову, «часткова мобілізація» в росії пов’язана не лише з призовом, але й з «виконанням військовослужбовцями завдань».