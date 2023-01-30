Атака дронов на Иран. Фото: Скриншот с видео

https://racurs.ua/n179397-mid-irana-vyzval-predstavitelya-ukrainy-posle-vzryvov-na-voennyh-obektah.html

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Міністерство закордонних справ Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України в Тегерані.

Виклик українського дипломата відбувся через реакцію українських посадовців на вибухи на іранських військових об'єктах. Мова йде заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка. Він у Twitter написав, що Іран не залишиться безкарним за допомогу рф у війні проти України. Про це пише Reuters.

Вибухова ніч в Ірані. Україна ж попереджала, — прокоментував Подоляк, удар по заводу в Ісфахані, де виробляють ударні дрони.

Нагадаємо, в Ірані у ніч проти 29 січня пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. Повідомляють про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробних заводах. Того дня були атаковані не лише оборонні підприємства та нафтохімічний завод. Також дрони вдарили по колоні з 25 вантажівок, що могли перевозити іранську зброю.

Деякі ЗМІ повідомляли, що до вибухів причетні американські військові та Ізраїль. Окремі медіа спростовують причетність Ізраїлю. Офіційно відповідальність за напади на іранські об'єкти поки ніхто не взяв.

Джерело: Reuters