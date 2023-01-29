Гаряча ніч в Ірані, там - вибухи на стратегічних об'єктах (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n179354-garyacha-nich-v-irani-tam-vybuhy-na-strategichnyh-obiektah-video.html

Ракурс

В Ірані у ніч проти 29 січня пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. Повідомляють про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробних заводах. Є повідомлення, що це — робота Ізраїля.

Горить центр виробництва боєприпасів в провінції Ісфахан.

Вибухи на військових базах в Хамадані та Кереджі.

Атаковані заводи з виробництва ракет та дронів у різних місцях (в різних джерелах — від 5 до 7 виробничих локацій); в тому числі зафіксовано вибухи на виробництві безпілотників «Шахед».

Горить нафтопереробний завод.

Зафіксовано вибухи в деяких військових частинах.

Потужний вибух стався у місті Хой. Там розташоване підприємство з виготовлення моторних масел.

Активізувалися повстанці, подекуди йдуть бої з силовиками. Зокрема, журналіст Цаплієнко повідомляє, що в місті Джаванруд на поліцейську дільницю напали невідомі. Йде бій.

Вибухи чули й у столиці. Місцеві мешканці кажуть про те, що над Тегераном у повітря підняли літаки.

Видання Al Arabia повідомило, що Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Офіційно Ізраїль поки нічого не заявляв. Мовчить й іранська влада. Була лише заява про «невдалу атаку безпілотників на один з військових об'єктів».

Агентство IRNA уточнює, що вибух стався ввечері в суботу на військовому промисловому комплексі, і доповнює, що його спричинили атаки малих безпілотників.

Влада країни заперечує, що атака дронів призвела до відчутних збитків. Вони заявили про «безуспішну атаку із застосуванням безпілотників», один з яких був збитий, а два інших потрапили в оборонні пастки, заподіявши лише «незначні пошкодження даху майстерні».