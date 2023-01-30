Зеленский прибыл на Николаевщину. Фото:

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Володимир Зеленський, президент України, у понеділок, 30 січня, відвідав з робочим візитом Миколаївську область.

Глава держави провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні. Говорили про оперативну ситуацію на півдні України, а також наслідки російських ракетних та дронових атак. Було розглянуто стан енергетичної інфраструктури області, засоби її захисту та темпи відновлення. Про це йдеться у Telegram президента.

Також Зеленський поговорив із місцевими чиновниками про відбудову закладів освіти Миколаївщини, довгострокове відновлення економіки регіону та створення нових робочих місць.

Український лідер у Миколаєві зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, разом вони відвідали поранених українських військових в одному зі шпиталів. Глава держави наголосив на важливості пораненим бійцям пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію.

Нагадаємо, 20 грудня президент України Володимир Зеленський побував із неанонсованим візитом у прифронтовому Бахмуті на Донеччині. Глава держави зустрівся із українськими військовими та вручив їм державні нагороди.