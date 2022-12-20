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Ракурс
Зеленський приїхав у Бахмут — вручив військовим нагороди

Зеленський приїхав у Бахмут — вручив нагороди військовим

20 гру 2022, 12:56
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Президент України Володимир Зеленський 20 грудня із прибув неанонсованим візитом у прифронтовий Бахмут на Донеччині.





Про це повідомив речник Офісу президента Сергій Никифоров.

Візит глави держави попередньо не анонсувався. В Офісі президента повідомили, що Зеленський зустрівся із українськими військовими та вручив їм державні нагороди.

Він відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав, — вказав Никифоров, пише «Суспільне».

Нагадаємо, росіяни безперервно обстрілюють Бахмут «без жодної логіки».

Джерело: Ракурс


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