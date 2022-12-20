Зеленський приїхав у Бахмут — вручив військовим нагороди

https://racurs.ua/ua/n178006-zelenskyy-pryyihav-u-bahmut-vruchyv-nagorody-viyskovym.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 20 грудня із прибув неанонсованим візитом у прифронтовий Бахмут на Донеччині.

Про це повідомив речник Офісу президента Сергій Никифоров.

Візит глави держави попередньо не анонсувався. В Офісі президента повідомили, що Зеленський зустрівся із українськими військовими та вручив їм державні нагороди.

Він відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав, — вказав Никифоров, пише «Суспільне».

Нагадаємо, росіяни безперервно обстрілюють Бахмут «без жодної логіки».