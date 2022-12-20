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Зеленский приехал в Бахмут - вручил награды военным
Зеленский приехал в Бахмут — вручил награды военнымhttps://racurs.ua/n178006-zelenskiy-priehal-v-bahmut-vruchil-nagrady-voennym.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський 20 грудня із прибув неанонсованим візитом у прифронтовий Бахмут на Донеччині.
Про це повідомив речник Офісу президента Сергій Никифоров.
Візит глави держави попередньо не анонсувався. В Офісі президента повідомили, що Зеленський зустрівся із українськими військовими та вручив їм державні нагороди.
Він відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав, — вказав Никифоров, пише «Суспільне».
Нагадаємо, росіяни безперервно обстрілюють Бахмут «без жодної логіки».
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