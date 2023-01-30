Украине передадут 14 из 44 танков Leopard 2A6 военной части на северо-западе ФРГ

https://racurs.ua/n179400-ukraine-peredadut-14-iz-44-tankov-leopard-2a6-voennoy-chasti-na-severo-zapade-frg.html

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14 німецьких Leopard 2A6, які Берлін зобов’язався поставити Збройним Силам України, належать 203-му танковому батальйону 21-ї танкової бригади бундесверу.

Про це повідомило видання Westfalen Blatt. За даними джерела, штатна кількість танків у цій в/ч в Аугустдорфі на північному заході країни між Ганновером і Дортмундом — 44 одиниці.

Скільки з них у строю, невідомо.

25 січня уряд Німеччини офіційно підтвердив відправку в Україну роти танків Leopard-2. Важливо, що 14 машин надійдуть зі складу Бундесверу. Це означає, що вони, по-перше, боєздатні, а по-друге — є сучасною модифікацією 2A6 — з більш потужною гарматою, посиленим бронезахистом та покращеною ситуаційною обізнаністю. Крім того, Німеччина дозволить постачання танків свого виробництва союзникам по НАТО.

На цей момент про своє бажання передати їх Києву заявили 12 країн ЄС. Серед них Польща (вона також відправить 60 танків PT-91 Twardy), Фінляндія, Норвегія, Нідерланди, Іспанія, Данія та Португалія.

Загалом на балансі європейських держав налічується 2 тис. танків Leopard 2 у різних модифікаціях. Київ розраховує отримати 100 із них. Таких домовленостей було досягнуто минулого тижня під час саміту на авіабазі в Рамштайні, де країни-союзники обговорювали військову підтримку Києву.

Про свій намір підтримати Україну важким озброєнням також заявили інші країни: Велика Британія відправить Києву 14 танків Challenger. Париж не виключає постачання важких ударних танків Leclerc.