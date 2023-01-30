​​Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не знайшов підстав, щоб позбавити нардепа проросійської забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» Юрія Бойка звання Герой України.

Про це йдеться у відповіді Офісу президента на запит.

Шмигаль у відповіді на запит руху «Чесно» відписав, що достатніх підстав для застосування персональних санкцій одного з лідерів ОПЗЖ не знайшов.

Володимир Зеленський 9 грудня звернувся до Шмигаля, щоб той проаналізував наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів стосовно Бойка.

Майже за місяць Денис Шмигаль надіслав відповідь Володимиру Зеленському про те, що наразі недостатньо підстав для застосування санкцій щодо Юрія Бойка.

Бойко отримав звання Героя України у 2004 році від тодішнього президента Леоніда Кучми «за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю» (коли той очолював НАК «Нафтогаз» і домовився про газові заборгованості перед росією та Туркменістаном).

Бойко вже після повномасштабного вторгнення росії в Україну, 26 лютого, включався в ефірі головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Разом з пропагандистом іронізував над трагічною ситуацією в країні та поданням інформації українськими ЗМІ.

Зазначимо, що у Верховній Раді проголосовано за основу законопроєкт № 6163 авторства понад 40 нардепів від усіх фракцій та груп (окрім екс-ОПЗЖ), який передбачає запровадження механізму про позбавлення держнагород в осіб, що публічно підтримали анексію Криму, виправдовують окупацію українських територій, публічно заперечують збройну агресію росії проти України, популяризують керівництво держави-агресора тощо.

Раніше Рух ЧЕСНО писав, що у Верховній Раді ІХ скликання є троє нардепів, які мають звання Героя України: один із лідерів забороненої проросійської ОПЗЖ Юрій Бойко та двоє бойових військових — екскомандувач Десантно-штурмових військ ЗСУ, перший заступник голови Комітету ВРУ з нацбезпеки і оборони, генерал-лейтенант Михайло Забродський («Європейська солідарність») та екскомандир 5-ї БТГ 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Ігор Герасименко («Слуга народу»).

Улітку 2004 року Кучма відзначив Бойка орденом «Держава» та присвоїв звання Героя України. В указі це сформульовано так: «за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».