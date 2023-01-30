Жизнь без SWIFT - Иран и россия объединили свои банковские системы

https://racurs.ua/n179406-jizn-bez-swift-iran-i-rossiya-obedinili-svoi-bankovskie-sistemy.html

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Іран і росія обʼєднали свої банківські системи після того, як Захід відключив ці країни від системи SWIFT.

Тепер для передачі міжбанківських повідомлень вони користуються власною системою, заявив заступник керівника Центрального банку Ірану Мохсен Карімі, повідомляє Reuters.

Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT … з російськими банками, які можуть використовуватися для відкриття акредитивів та переказів або гарантій, — заявив Карімі.

У той час, як центральний банк росії відмовився коментувати угоду, підписану 29 січня, Карімі сказав, що «близько 700 російських банків та 106 неросійських банків із 13 різних країн будуть підключені до цієї системи», не уточнивши назви іноземних банків.

У сучасному світі статус країни значною мірою пов’язаний з її економічною потужністю… Нам потрібне економічне зростання, щоб зберегти нашу регіональну і глобальну позицію, — розповів про угоду верховний лідер Ірану Алі Хаменеї в телевізійній промові.

Для повного комплекту цьому союзу не вистачає лише білорусі.