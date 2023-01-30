россия очень хочет большого реванша, я уверен в нашей армии - Зеленский

https://racurs.ua/n179412-rossiya-ochen-hochet-bolshogo-revansha-ya-uveren-v-nashey-armii-zelenskiy.html

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Президент Володимир Зеленський 30 січня відвідав Миколаїв та Одесу разом із прем'єр-міністром Данії Фредеріксен та розповів про бої на Донбасі й підготовку до українського контрнаступу.

За його словами, вся комунікація щодо надання зброї відбулася до Рамштайну, тож рішення, які там прийняли, були «добрими» для України.

Нам потрібна підтримка зараз, бо реванш про який йдеться в інформпросторі світу, реванш він зрозумілий. Ми вважаємо, що на Донбасі він і не зупинявся. Він посилюється там постійно. Щоденно у них нові групи нових військових кадрових. Або збільшення кількості «вагнерівців, — сказав Зеленський.

За словами президента, Україна також готує свій контрнаступ.

Я думаю, що росія дуже хоче якогось великого реваншу, я думаю, що вона його почала. Я думаю, що їм не вдасться забезпечити своє суспільство якимось позитивним результатом наступу. Я впевнений в нашій армії. Я думаю, ми будемо їх усіх потрошки зупиняти, розбивати і готувати свій великий контрнаступ, — заявив верховний головнокомандувач.

Він додав, що Україна детально вивчає інформацію розвідки та ділиться нею з партнерами. Також Зеленський повідомив, що особисто комунікує щодо цього з лідерами інших держав, відколи від розвідок почала надходити інформація про ризики повторного наступу рф.