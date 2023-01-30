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Ракурс
Правила бронирования от мобилизации обновил Кабмин

Правила бронирования от мобилизации обновил Кабмин

30 янв 2023, 20:25
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Кабінет міністрів постановою № 76 оновив правила бронювання від мобілізації.





Уряд визначив перелік підприємств та організацій, які є критично важливими для економіки та керівники яких можуть забронювати своїх працівників.

Ось критерії, за якими підприємство вважається критично важливим:

  • воно має за рік сплатити загалом податків, зборів та платежів на суму €1,5 мільйона;
  • сума надходжень в іноземній валюті має сягати €32 мільйони;
  • підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до урядового переліку об'єктів держвласності;
  • підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи потреб територіальної громади (критерії для визначення таких підприємств має встановити місцева влада);
  • не має заборгованості зі сплати єдиного внеску;
  • середня зарплата працівників за останній квартал не менше за середню зарплату в регіоні;
  • підприємство є резидентом «Дія.Сіті».

Щоб підприємство мало право бронювати своїх працівників, воно повинно відповідати щонайменше трьом критеріям. Підприємства паливно-енергетичного комплексу, телевізійні медіа та підприємства у сфері охорони здоровʼя, освіти та науки, спорту, соцзахисту мають відповідати щонайменше двом критеріям.

Керівники мають право забронювати лише 50% військовозобовʼязаних працівників. Держслужбовці мають право отримати бронювання до кінця мобілізації, тоді як інші працівники — лише на шість місяців.

У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50%.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.

Источник: Ракурс


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