В беларуси стало меньше российских военных — ГПСУ

https://racurs.ua/n179415-v-belarusi-stalo-menshe-rossiyskih-voennyh-gpsu.html

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У білорусі поменшало російських військових.

Про це 30 січня в ефірі телеканалу «Еспресо» розповів представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Поруч із кордоном ми не спостерігаємо ні переміщення техніки, ні особового складу. Переважно вони знаходяться на військових полігонах. На території білорусі може перебувати близько десяти тисяч російських військових, раніше ми відзначали трохи більшу їх кількість, — сказав Демченко.

Він також одночасно заявив, що росія перекинула у білорусь нові військові підрозділи та повернула на територію рф ті війська, які вже пройшли спільні навчання з білорусами.

Речник Держприкордонслужби вважає, що ситуація на кордоні з білоруссю повністю контрольована, хоч цей напрямок досить напружений, оскільки білорусь не припиняє підтримувати росію у війні.

Тривають навчання авіаційної компоненти, які мають завершитись десь 1 лютого.