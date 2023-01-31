Потребление электроэнергии продолжает расти из-за похолодания — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n179426-potreblenie-elektroenergii-prodoljaet-rasti-iz-za-poholodaniya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні через похолодання продовжує зростати споживання електроенергії, в енергосистемі зберігається значний дефіцит.
Про це сьогодні, 31 січня, повідомляє прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що причинами дефіциту, окрім завданих російськими обстрілами руйнувань інфраструктури, є виведення кількох блоків теплових електростанцій в ремонт з технологічних причин.
В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання, — наголошують у компанії.
До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.
Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК «Укренерго» не застосовувалися. Але, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів в регіонах та застосування обмежень, — додають в «Укренерго».