Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії, фото:

Споживання електроенергії продовжує зростати через похолодання — Укренерго

31 січ 2023, 12:19
999

В Україні через похолодання продовжує зростати споживання електроенергії, в енергосистемі зберігається значний дефіцит.





Про це сьогодні, 31 січня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що причинами дефіциту, окрім завданих російськими обстрілами руйнувань інфраструктури, є виведення кількох блоків теплових електростанцій в ремонт з технологічних причин.

В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання, — наголошують у компанії.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК «Укренерго» не застосовувалися. Але, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів в регіонах та застосування обмежень, — додають в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів