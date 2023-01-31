В енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії, фото:

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В Україні через похолодання продовжує зростати споживання електроенергії, в енергосистемі зберігається значний дефіцит.

Про це сьогодні, 31 січня, повідомляє прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що причинами дефіциту, окрім завданих російськими обстрілами руйнувань інфраструктури, є виведення кількох блоків теплових електростанцій в ремонт з технологічних причин.

В результаті виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання, — наголошують у компанії.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.