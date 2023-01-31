Буданов пережил не менее 10 покушений – WP

https://racurs.ua/n179430-budanov-perejil-ne-menee-10-pokusheniy-wp.html

Ракурс

Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, зі слів близької до нього людини, пережив щонайменше 10 замахів. Про це написало видання The Washington Post.

За словами людини, близької до Буданова, на нього було скоєно щонайменше 10 замахів. У 2019 році під його автомобіль було закладено бомбу, але вона здетонувала передчасно, — пише WP.

Буданов живе у своєму офісі, веде обережний спосіб життя і рідко з’являється на людях.

В кабінеті очільника ГУР цілодобово грає класична музика. В кутку захована зброя, а на столі лежать набої.

Керівник української військової розвідки залишається мішенню для кремля, адже після вибуху на Кримському мосту торік у жовтні москва назвала винуватцями агентів ГУР на чолі з Будановим.

Нагадаємо, кар'єрний ріст Буданова почався після того, як у серпні 2016 року підполковник Федеральної служби безпеки росії був убитий у Криму. Вважалося, що Буданов був одним з українських спецоператорів, які працювали в тилу ворога. Його нагородили «Орденом мужності» за нерозголошені операції. Буданов не підтверджує і не заперечує операцію або свою участь у ній: «Щось сталося… І після цього почалися всі замахи на моє життя».