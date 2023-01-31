Новый порядок начисления денежного довольствия вступит в силу с 1 февраля, фото: ТСН

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В Україні з 1 лютого зміниться порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил оборони України та співробітникам системи МВС.

Про це вказано у спільній заяві Сил безпеки та оборони.

Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тис. та 100 тис. гривень, запроваджених постановою Кабінету міністрів України 28 лютого 2022 року № 168.

Зазначається, що розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються.

Анонсовані зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій, — вказано в заяві.

Наголошується, що зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень.

Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень, — наголошується у заяві. — У зв’язку з цим назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби.

Крім того, щоб підвищити рівень соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, з 1 лютого будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень: