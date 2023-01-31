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Точную работу артиллерии по оккупантам показали ВСУ

Точную работу артиллерии по оккупантам показали ВСУ (ВИДЕО)

31 янв 2023, 17:54
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Воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, продемонстрували роботу артилерії по російських окупантах.





Відеозапис 31 січня в Телеграм оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ та прес-служба 25-ї бригади у Фейсбук.

Січеславські артилеристи влучно працюють по ворожих цілях! Хоробрі, сильні, незламні та смертельно небезпечні для окупантів! Кожен їх постріл — це знищена техніка та жива сила загарбників! Вони не зупиняться, поки наша українська земля не буде повністю звільнена від кремлівської навали! — обіцяють військовослужбовці 25-ї бригади.

Источник: Ракурс


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