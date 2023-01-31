Точную работу артиллерии по оккупантам показали ВСУ

Воїни 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, продемонстрували роботу артилерії по російських окупантах.

Відеозапис 31 січня в Телеграм оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ та прес-служба 25-ї бригади у Фейсбук.

Січеславські артилеристи влучно працюють по ворожих цілях! Хоробрі, сильні, незламні та смертельно небезпечні для окупантів! Кожен їх постріл — це знищена техніка та жива сила загарбників! Вони не зупиняться, поки наша українська земля не буде повністю звільнена від кремлівської навали! — обіцяють військовослужбовці 25-ї бригади.