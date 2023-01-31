Россияне не смогли перерезать трассу Часов Яр – Бахмут, фото: Google Maps

https://racurs.ua/n179438-rashisty-ne-smogli-pererezat-strategicheskuu-trassu-pod-bahmutom-cherevatyy-oproverg-rossiyskiy.html

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Російські загарбники не змогли перерізати трасу Часів Яр — Бахмут, якою здійснюється забезпечення ЗСУ, українським військовим у Бахмуті доставляється все необхідне.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий, спростувавши таким чином поширену нещодавно російською пропагандою заяву про нібито встановлення часткового контролю над цією трасою.

Поки що це (перерізати трасу — ред.) їм не вдається. Робиться все, щоб вони якраз не змогли перекрити рух нашим підрозділам. До Бахмута доставляються всі необхідні боєприпаси, спорядження, їжа, амуніція, — наголосив він.

Череватий зазначив, що Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків удару ворога — рашисти 197 разів завдавали ударів ствольно-реактивною артилерією по позиціях українських військових, сталося 42 бойові зіткнення.