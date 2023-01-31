Рашисты не смогли перерезать стратегическую трассу под Бахмутом — Череватый опроверг российский фейкhttps://racurs.ua/n179438-rashisty-ne-smogli-pererezat-strategicheskuu-trassu-pod-bahmutom-cherevatyy-oproverg-rossiyskiy.htmlРакурс
Російські загарбники не змогли перерізати трасу Часів Яр — Бахмут, якою здійснюється забезпечення ЗСУ, українським військовим у Бахмуті доставляється все необхідне.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання Збройних сил Сергій Череватий, спростувавши таким чином поширену нещодавно російською пропагандою заяву про нібито встановлення часткового контролю над цією трасою.
Поки що це (перерізати трасу — ред.) їм не вдається. Робиться все, щоб вони якраз не змогли перекрити рух нашим підрозділам. До Бахмута доставляються всі необхідні боєприпаси, спорядження, їжа, амуніція, — наголосив він.
Череватий зазначив, що Бахмут продовжує бути одним із головних напрямків удару ворога — рашисти 197 разів завдавали ударів ствольно-реактивною артилерією по позиціях українських військових, сталося 42 бойові зіткнення.
Ворог потужно втратив за цю добу в особовому складі: 277 ворогів убито, 258 дістали поранень різного ступеню. Бойові дії відбувалися в районі Спірного, Красної Гори, Парасковіївки, Бахмута, Кліщіївки, — додав він.