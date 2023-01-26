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Ракурс
Вакарчук из непокоренного Бахмута - Победа за нами

Вакарчук из непокоренного Бахмута — Победа за нами (ВИДЕО)

26 янв 2023, 22:50
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Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук відвідав місто Бахмут Донецької області, яке ще називають справжнім «пунктом незламності», та записав відеозвернення до українців. Відео співак оприлюднив в Інстаграмі.





Ми зараз перебуваємо в українському місті Бахмут. Тут гаряче, але воно нескорене, як і вся Україна. Герої, які захищають Бахмут та всі інші українські міста і села, не просто герої, а люди, які вже увійшли в історію. Велика честь бути поруч із ними, — сказав музикант.

Вакарчук побажав, аби захисники України повернулися переможцями до своїх родин.

А перемога точно за нами, — переконаний лідер «Океану Ельзи».

Нагадаємо, сьогодні на засіданні Ставки верховного головнокомандувача військово-політичне керівництво держави обговорювало Бахмутський напрямок, який є одним із найскладніших на фронті. Війська рф намагаються захопити місто, кидаючи на це велику кількість живої сили та техніки.

Источник: Ракурс


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