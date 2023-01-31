Минобороны Польши прокомментировало вопрос передачи истребителей F-16 ВСУ

https://racurs.ua/n179439-minoborony-polshi-prokommentirovalo-vopros-peredachi-istrebiteley-f-16-vsu.html

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У Польщі не ведуть розмов про можливу передачу Україні багатоцільових винищувачів американського виробництва F-16.

Тема передачі польських F-16 відсутня, — написав у Twitter заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич.

Таким чином польський чиновник відреагував на закиди про те, що передача Україні F-16 замість МіГ-29 означатиме роззброєння Варшави.

Напередодні прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що передача Збройним силам України багатоцільових винищувачів F-16 чи іншої авіації можлива лише у тісній координації з іншими союзниками по НАТО, як це було у випадку танків Leopard. Водночас Моравецький не уточнив, що йдеться про передачу саме польських літаків.

Нагадаємо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Телеграм про «позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати їх нам за погодженням з НАТО». Польща має 48 американських винищувачів. Раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не планує відправляти винищувачі F-16 Україні.