F-16 для Украины – в Пентагоне скептически оценили отказ Байдена

https://racurs.ua/n179453-f-16-dlya-ukrainy-v-pentagone-skepticheski-ocenili-otkaz-baydena.html

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У Пентагоні скептично оцінили відмову президента США Джозефа Байдена постачати Україні винищувачі F-16.

The Washington Post, посилаючись на внутрішні джерела в оборонному відомстві США, стверджує, що частина військових схиляється до варіанту надання літаків Києву, але пізніше.

На думку неназваних співробітників Пентагону, рішення щодо F-16 буде схожим на те, яке було прийнято стосовно танків Abrams і систем Patriot.

Ще один посадовець Міноборони США стверджує, що у відомстві «зростає розчарування серед тих, хто хоче зробити більше, щоб допомогти Україні, але чиї погляди заважають іншим, хто виступає за більш обережний підхід».

Напередодні американський президент Джо Байден сказав «ні», відповідаючи журналістам на питання про винищувачі F-16 для України. Проте він це сказав, коли на декілька секунд підійшов до представників ЗМІ. Неясно, що він мав на увазі — «ні» зараз чи взагалі.

Politico вже пише з посиланням на джерела, що відповідь Байдена не є остаточною позицією Вашингтона, оскільки не було обговорень на високому рівні.