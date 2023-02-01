Арахамия анонсировал увольнение всего руководства таможни

https://racurs.ua/n179464-arahamiya-anonsiroval-uvolnenie-vsego-rukovodstva-tamojni.html

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Очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давід Арахамія анонсував звільнення 1 лютого всього керівного складу Держмитслужби України.

Про це нардеп написав у своїх соцмережах.

Джерела видання «Бабель» розповіли, що 1 лютого Кабмін має звільнити все керівництво Державної митної служби. Кого замість них призначать — невідомо, адже кандидатур поки немає.

Виконувати обовʼязки очільника митниці буде чинний заступник Сергій Звягінцев. Про це «Бабелю» повідомили два співрозмовники в керівництві фракції «Слуга народу».