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Ракурс
Арахамія анонсував звільнення всього керівництва митниці

Арахамія анонсував звільнення всього керівництва митниці

1 лют 2023, 12:18
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Очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давід Арахамія анонсував звільнення 1 лютого всього керівного складу Держмитслужби України.





Про це нардеп написав у своїх соцмережах.

Джерела видання «Бабель» розповіли, що 1 лютого Кабмін має звільнити все керівництво Державної митної служби. Кого замість них призначать — невідомо, адже кандидатур поки немає.

Виконувати обовʼязки очільника митниці буде чинний заступник Сергій Звягінцев. Про це «Бабелю» повідомили два співрозмовники в керівництві фракції «Слуга народу».

Джерело: Ракурс


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