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Арахамія анонсував звільнення всього керівництва митниці
Арахамія анонсував звільнення всього керівництва митниціhttps://racurs.ua/ua/n179464-arahamiya-anonsuvav-zvilnennya-vsogo-kerivnyctva-mytnyci.htmlРакурс
Очільник фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давід Арахамія анонсував звільнення 1 лютого всього керівного складу Держмитслужби України.
Про це нардеп написав у своїх соцмережах.
Джерела видання «Бабель» розповіли, що 1 лютого Кабмін має звільнити все керівництво Державної митної служби. Кого замість них призначать — невідомо, адже кандидатур поки немає.
Виконувати обовʼязки очільника митниці буде чинний заступник Сергій Звягінцев. Про це «Бабелю» повідомили два співрозмовники в керівництві фракції «Слуга народу».
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