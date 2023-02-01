День обшуків і підозр триває - у силовиків питання до податкової Києва, Міноборони і нардепа Столара

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1 лютого в Україні почалися масові обшуки та слідчі дії стосовно осіб, яких підозрюють у корупції та розтратах державних коштів. Окрім обшуків в Ігоря Коломойського та Арсена Авакова, правоохоронці провели слідчі дії в податковій Києва і стосовно нардепа від ОПЗЖ Вадима Столара.

Прокуратура повідомила про підозру заступнику директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Богдану Хмельницькому, колишньому заступнику міністра оборони України В’ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику Державного підприємства «Промоборонекспорт» Володимиру Терещенку, повідомили УП джерела у правоохоронних органах.

Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму 107,8 млн грн та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5,7 тис. шт.

Шаповалову повідомлено про підозру за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд. грн.

Також Держбюро розслідувань проводить обшуки у керівництва податкової Києва. Слідчі Бюро розслідують факт незаконного отримання відшкодування ПДВ з державного бюджету, у тому числі через зловживання владою та службовим становищем представниками податкових органів.

Слідчі дії проходять у в.о. голови податкової служби Києва та заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві.

Правоохоронці підозрюють, що через дії посадовців податкової до тіньового обігу потрапило понад 30 млрд грн державних коштів.

ЗМІ повідомляють, що обшуки сьогодні тривають і в нардепа вже забороненої ОПЗЖ Вадима Столара.

Про це написало «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Пишуть, що деталі й причини обшуків поки невідомі. Нагадаємо, що у нещодавньому розслідуванні Михайла Ткача про «Дубайський батальйон» зазначалося, що Столар переважно сидить у Дубаї.