У 9-летней девочки в Киевской области обнаружили сеченные раны - подозревают воспитательницу детдома

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Виховательку дитбудинку у Київській області підозрюють у знущанні з дітей. У

9-річної дівчинки виявили січені рани, повідомив 1 лютого очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

У дитячому будинку виховували 19 дітей. Їх усіх вилучили та доправили до лікарні для проведення обстеження, а також з’ясування обставин події.

Йдеться про виховательку дитбудинку на Фастівщині.

Нєбитов на своїй сторінці у Фейсбук пише, що такі огидні методи «виховання» у цьому закладі за попередніми даними застосовувались вже не вперше.

Вихователька, 51-річна уродженка Києва, затримана і поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Подальшу її долю вирішить суд. За побої і знущання над малолітньою їй загрожує до 6 років позбавлення волі.