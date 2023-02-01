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У 9-річної дівчинки на Київщині виявили січені рани - підозрюють виховательку дитбудинку
У 9-річної дівчинки на Київщині виявили січені рани — підозрюють виховательку дитбудинкуhttps://racurs.ua/ua/n179472-u-9-richnoyi-divchynky-na-kyyivschyni-vyyavyly-sicheni-rany-pidozruut-vyhovatelku-dytbudynku.htmlРакурс
Виховательку дитбудинку у Київській області підозрюють у знущанні з дітей. У
9-річної дівчинки виявили січені рани, повідомив 1 лютого очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
У дитячому будинку виховували 19 дітей. Їх усіх вилучили та доправили до лікарні для проведення обстеження, а також з’ясування обставин події.
Йдеться про виховательку дитбудинку на Фастівщині.
Нєбитов на своїй сторінці у Фейсбук пише, що такі огидні методи «виховання» у цьому закладі за попередніми даними застосовувались вже не вперше.
Вихователька, 51-річна уродженка Києва, затримана і поміщена до ізолятора тимчасового тримання. Подальшу її долю вирішить суд. За побої і знущання над малолітньою їй загрожує до 6 років позбавлення волі.
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