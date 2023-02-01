ВСУ получат новейшие радары ПВО GM 200. Фото: Алексай Резников в Twitter

https://racurs.ua/n179485-franciya-zakupit-radary-pvo-gm-200-dlya-vsu-reznikov.html

Ракурс

Радари протиповітряної оборони GM 200 отримають Збройні сили України.

Міністр оборони України Олексій Резніков 1 лютого разом за своїм французьким колегою Себастьяном Лекорню та компанією Thales підписали меморандум про постачання цих радарів. Франція профінансує покупку цього обладнання, яке допоможу українські армії помітити ворожі безпілотники та ракети, в тому числі балістичні. Про це Резнікова повідомив у Twitter.

Наше небо буде захищене від смертоносних атак росії, — написав міністр.

Радари GM 200 відповідають найсуворішим вимогам роботи й можуть відстежувати ворожі об'єкти як на малих, так і на великих висотах. Ці системи можуть координувати роботу зенітних комплексів від дуже малої до середньої дальності — 250 км у режимі спостереження та 100 км у режимі бою.

Крім того, GM 200 особливі тим, що можуть також попереджати про реактивний, артилерійський і мінометний вогонь. Цей радар може сповіщати й про надводні цілі, відстежувати кораблі та малі плавзасоби.

Нагадаємо, після засідання останнього «Рамштайну» стало відомо, що Німеччина готує весняний пакет оборонної допомоги Україні на 1 млрд євро. Акцент буде зроблений на протиповітряній обороні.