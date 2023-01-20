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Німеччина надасть мільярд євро оборонної допомоги Україні - акцент буде на ППО
Німеччина надасть мільярд євро оборонної допомоги Україні — акцент буде на ППОhttps://racurs.ua/ua/n179068-nimechchyna-nadast-milyard-ievro-oboronnoyi-dopomogy-ukrayini-akcent-bude-na-ppo.htmlРакурс
Німеччина готує весняний пакет оборонної допомоги Україні на 1 млрд євро.
Про це 20 січня заявив новий міністр оборони країни Борис Пісторіус після засідання Контактної групи з питань оборони України у німецькому Рамштайні.
Ми говоримо загалом про весняний пакет вартістю понад 1 млрд євро, — поінформував Пісторіус.
З цим пакетом загальна вартість наданої Німеччиною військової допомоги перевищить 3,3 млрд.
За його словами, акцент буде зроблений на протиповітряній обороні (ППО).
Пріоритет № 1 — це ППО, ППО і ще раз ППО. Особливо з огляду на боєприпаси, — сказав очільник Бундесверу.
Німеччина відправить в Україну систему Patriot, ще сім систем ППО Gepard із запасів промисловості, чергові системи Iris-T SLM і керовані ракети до них.
Німеччина надаватиме не лише зброю, а подбає про логістику й навчання солдатів, уточнив він, додавши, що навчання на БМП Marderd і Patriot почнеться наприкінці січня.
При цьому Німеччина вже починає готувати наступний транш допомоги для України
Ситуацію в Україні очільник міноборони Німеччини назвав «надзвичайно драматичною» і зазначив, що «треба виходити з того, що це триватиме ще місяці». За його словами, це вимагає від партнерів подальшої підтримки України й Німеччина не припинить таку підтримку.
Також міністр нагадав про підготовку до відправлення близько 40 БМП Marder і зауважив, що це синхронізований з іншими партнерами крок.
Пісторіус вперше був присутній на зустрічі в Рамштайні, адже був призначений міністром оборони напередодні. Він зізнався, що був вражений рішучістю країн допомагати Україні в її боротьбі проти загарбників.
Раніше очільник оборонного відомства ФРН сказав, що питання постачання України німецьких танків «Леопард» поки не вирішене.
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