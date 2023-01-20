У Рамштайні дискутували тему танків для ЗСУ - з Німеччини "Леопарди" не їдуть

https://racurs.ua/ua/n179059-u-ramshtayni-dyskutuvaly-temu-tankiv-dlya-zsu-z-nimechchyny-leopardy-ne-yidut.html

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У Рамштайні не схвалили рішення про танки для України. За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса, є аргументи «за» поставки та аргументи «проти», які висуваються різними країнами.

При цьому він запевнив, що «Німеччина не буде стояти на шляху партнерів».

Речник уряду ФРН відкинув звинувачення щодо того, що Німеччина ставить постачання танків Leopard Україні у залежність від США.

Він зазначив:

Шольц ніколи не висував такої вимоги, що для того, аби «Леопарди» надійшли до України, США має поставити «Абрамси».

Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що деякі європейські країни готові передати Україні танки і сподівається, що відповідне рішення буде ухвалено на сьогоднішньому засіданні у форматі «Рамштайн». Його слова наводить агенція Reuters.

Головний фокус сьогоднішньої зустрічі — рішення Німеччини щодо постачання танків «Леопард», які, на думку експертів, дозволять Україні переламати ситуацію на тих ділянках фронту, де росія веде наступ.

Танки Leopard є, зокрема, у Польщі, Данії та Канади, проте для їх передачі Києву потрібна офіційна згода країни-виробника. Німецький уряд поки що не схвалив власні постачання танків і не дав санкцію на це для інших країн.

Раніше повідомлялося, що Німеччина може передати танки Leopard після того, як США погодяться надіслати Києву свої танки Abrams.

Однак сьогодні представник уряду Німеччини повідомив «Рейтер», що постачання бойових танків Leopard в Україну ніколи не було прив’язане до аналогічних постачань танків Abrams з боку США.

Танкове питання

Словаччина та Чехія готові передати Україні танки Leopard 2, повідомляє 20 січня FAZ. Видання зазначає, що раніше ці країни поставили до Києва десятки власних бойових танків радянського зразка.

У рамках так званого «кільцевого обміну» Німеччина погодилася замінити їх на меншу кількість відремонтованих Leopard 2A4.

На сьогоднішній конференції в Рамштайні обидві країни можуть запропонувати поки що відмовитися від подальших поставок і відправити танки в Україну. Загалом йдеться про 30 танків Leopard, які були викуплені та поставлені на зберігання промисловістю після списання зі складів Швейцарії та Німеччини, — зазначає FAZ.

Leopard 2 немає в новому пакеті допомоги від Фінляндії, повідомляє Reuters

Рішення про можливу поставку танків буде ухвалено окремо, зокрема, в рамках зустрічі міністрів оборони країн-партнерів України на базі Рамштайн, заявив спеціальний радник голови оборони Фінляндії Мііка Піннонен. Відомо, що у Фінляндії є близько 200 Leopard, частина з яких може бути передана Україні.